Сервис "Штрафы UA" добавил возможность контролировать выплату штрафов, полученных на корпоративных авто.

Сервис "Штрафы UA" запустил функцию, которая помогает предпринимателям контролировать оплату всех штрафов за нарушения ПДД по всем транспортным средствам, которые они используют для ведения бизнеса. Новая функция позволяет контролировать до 10 машин.

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Если нарушение выявила система автоматической фиксации, постановление будет оформлено на владельца машины, а не на водителя, который был в этот момент за рулем. Тогда владелец авто получит уведомление и будет вынужден разбираться со всеми проблемами самостоятельно. А работники могут сменять друг друга, так никогда и не получив взыскания.

Если нарушение зафиксировал инспектор патрульной полиции, постановление оформляется на водителя. Но тогда неоплаченный сотрудником штраф может "зависнуть" на автомобиле со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ареста транспортного средства.

"Без надлежащего контроля из-за просроченных платежей в черный список должников Государственной исполнительной службы попадают владельцы машин, которые передали авто во временное пользование. Вследствие чего о наличии штрафа узнают уже в кризисной ситуации, когда Исполнительная служба назначила дополнительные санкции за неуплату. Например, арест банковского счета или конфискация транспортного средства прямо в пути. Нарушители же остаются "в стороне", а следовательно штраф не выполняет своей функции. Часто такое положение дел наносит серьезный ущерб предпринимателю, а в период пандемии может стать точкой невозврата", – рассказывает основатель сервиса Денис Дмитров.

Возможность зарегистрировать в приложении 10 автомобилей и ввести данные водительских удостоверений наемных работников, которые им управляют, доступна по подписке. Это дает возможность руководителю предприятия своевременно получать уведомления о новых штрафах в момент фиксации нарушений, налагать платежи на виновных и проверять статусы их погашения.

Установленное на смартфоне сотрудников приложение позволяет с помощью новой функции контролировать стиль вождения каждого сотрудника (скорость, плавность маневров, расход топлива и др) и таким образом формировать культуру безопасного вождения на дорогах.