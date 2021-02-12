Сервіс "Штрафи UA" додав можливість контролювати виплату штрафів, отриманих на корпоративних авто.

Сервіс "Штрафи UA" запустив функцію, яка допомагає підприємцям контролювати оплату всіх штрафів за порушення ПДР за всіма транспортними засобам, які вони використовують для ведення бізнесу. Нова функція дозволяє контролювати до 10 машин.

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Якщо порушення виявила система автоматичної фіксації, постанова буде оформлена на власника машини, а не на водія, який був в цей момент за кермом. Тоді власник авто отримає повідомлення і буде змушений розбиратися з усіма проблемами самостійно. А працівники можуть змінювати один одного, так ніколи й не отримавши стягнення.

Якщо порушення зафіксував інспектор патрульної поліції, постанова оформляється на водія. Але тоді неоплачений співробітником штраф може "зависнути" на автомобілі з усіма виплваючими наслідками, аж до арешту транспортного засобу.

"Без належного контролю через прострочені платежі до чорного списку боржників Державної виконавчої служби потрапляють власники машин, які передали авто у тимчасове користування. Внаслідок чого про наявність штрафу дізнаються вже в кризовій ситуації, коли Виконавча служба призначила додаткові санкції за несплату. Наприклад, арешт банківського рахунку або конфіскація транспортного засобу прямо в дорозі. Порушники ж залишаються "в стороні", а отже штраф не виконує своєї функції. Часто такий стан справ завдає серйозної шкоди підприємцю, а в період пандемії може стати точкою неповернення", – розповідає засновник сервісу Денис Дмитров.

Можливість зареєструвати у додатку 10 автомобілів і ввести дані водійських посвідчень найманих працівників, які ним керують, доступна за підпискою. Це дає змогу керівнику підприємства своєчасно отримувати повідомлення про нові штрафи в момент фіксації порушень, накладати платежі на винних і перевіряти статуси їх погашення.

Встановлений на смартфоні співробітників додаток дозволяє за допомогою нової функції контролювати стиль водіння кожного співробітника (швидкість, плавність маневрів, витрату палива тощо) і у такий спосіб формувати культуру безпечного водіння на дорогах.