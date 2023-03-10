Статистика регистраций "электричек" в Украине в течение февраля и топ-15 моделей в трех сегментах.

Динамика рынка электрических автомобилей

В феврале украинцы приобрели 2,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 76,9% больше, чем в феврале прошлого года, и на 15% больше, чем в январе-2023. Среди общего количества электрических авто в феврале 98,4% были легковыми, грузовыми - 1,6% (36 шт.), утверждают в Институте исследований авторынка.



Динамика продаж электромобилей в Украине, февраль 2022 - февраль 2023

Кстати говоря китайцы выпустили гусеничный электромобиль

Большинство электромобилей в феврале (53,1%, 1 221 шт.) привезли подержанными из-за границы. То есть, парк электромобилей в Украине продолжает наполняться в основном путем импорта подержанных легковушек из-за рубежа.

На внутреннем рынке приобрели 30,1% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (693 шт.).

Новыми купили 16,7 % машин (385 шт.). Доля продаж новых электромобилей растет уже шестой месяц подряд, а февральский показатель оказался рекордным в истории сегмента электрических авто. Количественные показатели также оказались наибольшими.

По состоянию на конец февраля 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 49 588 автомобилей, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 47 716 легковых, 1 864 грузовых и 4 автобуса.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В феврале в отношении таких заключено 183 сделки купли-продажи.

На втором месте разместился Volkswagen ID.4 с показателем в 79 заключенных сделок купли-продажи.

На третье место с пятого поднялся Volkswagen E-Golf (44 сделки). Четвертую строчку заняла Tesla Model 3 (41 сделка). Замыкает первую пятерку Honda M-NV (37 сделок).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, февраль 2023 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в феврале сохранил Nissal Leaf (198 шт.). С третьего на второе место поднялась Tesla Model 3 (156 шт.), обогнав таким образом Volkswagen ID.4 (128 шт.), уверенно поднимавшийся в рейтинге прошлые месяцы, а эксперты прогнозировали ему потенциал будущего лидера электрического сегмента авторынка.

Четвертое место заняла Tesla Model Y (82 шт.), а пятое – Honda M-NV (76 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, февраль 2023 года

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам февраля занял Volkswagen ID.4 (127 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (84 шт.), а третье – Volkswagen ID.6 (32 шт.).

Четвертую строчку заняла Honda e:NS1 (22 шт.), а пятое – BMW iX (13 шт.).

Примечательно, что значительную часть новых автомобилей составляют китайские бренды и модели, изготовленные для китайского рынка. При этом большинство импортируют не официальные дилеры. То есть, альтернативная сфера услуг покупки, доставки и продажи электрических автомобилей из Китая продолжает развиваться.

Самые популярные новые электромобили в феврале 2023 года