Статистика регистраций "электричек" в Украине в течение февраля и топ-15 моделей в трех сегментах.
Динамика рынка электрических автомобилей
В феврале украинцы приобрели 2,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 76,9% больше, чем в феврале прошлого года, и на 15% больше, чем в январе-2023. Среди общего количества электрических авто в феврале 98,4% были легковыми, грузовыми - 1,6% (36 шт.), утверждают в Институте исследований авторынка.
Динамика продаж электромобилей в Украине, февраль 2022 - февраль 2023
Кстати говоря китайцы выпустили гусеничный электромобиль
Большинство электромобилей в феврале (53,1%, 1 221 шт.) привезли подержанными из-за границы. То есть, парк электромобилей в Украине продолжает наполняться в основном путем импорта подержанных легковушек из-за рубежа.
На внутреннем рынке приобрели 30,1% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (693 шт.).
Новыми купили 16,7 % машин (385 шт.). Доля продаж новых электромобилей растет уже шестой месяц подряд, а февральский показатель оказался рекордным в истории сегмента электрических авто. Количественные показатели также оказались наибольшими.
По состоянию на конец февраля 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 49 588 автомобилей, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 47 716 легковых, 1 864 грузовых и 4 автобуса.
ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке
Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В феврале в отношении таких заключено 183 сделки купли-продажи.
На втором месте разместился Volkswagen ID.4 с показателем в 79 заключенных сделок купли-продажи.
На третье место с пятого поднялся Volkswagen E-Golf (44 сделки). Четвертую строчку заняла Tesla Model 3 (41 сделка). Замыкает первую пятерку Honda M-NV (37 сделок).
Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, февраль 2023 года
ТОП импортируемых подержанных электромобилей
Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в феврале сохранил Nissal Leaf (198 шт.). С третьего на второе место поднялась Tesla Model 3 (156 шт.), обогнав таким образом Volkswagen ID.4 (128 шт.), уверенно поднимавшийся в рейтинге прошлые месяцы, а эксперты прогнозировали ему потенциал будущего лидера электрического сегмента авторынка.
Четвертое место заняла Tesla Model Y (82 шт.), а пятое – Honda M-NV (76 шт.).
Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, февраль 2023 года
Топ новых электромобилей
Первое место по итогам февраля занял Volkswagen ID.4 (127 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (84 шт.), а третье – Volkswagen ID.6 (32 шт.).
Четвертую строчку заняла Honda e:NS1 (22 шт.), а пятое – BMW iX (13 шт.).
Примечательно, что значительную часть новых автомобилей составляют китайские бренды и модели, изготовленные для китайского рынка. При этом большинство импортируют не официальные дилеры. То есть, альтернативная сфера услуг покупки, доставки и продажи электрических автомобилей из Китая продолжает развиваться.
Самые популярные новые электромобили в феврале 2023 года