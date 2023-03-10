Статистика реєстрацій «електричок» в Україні протягом лютого та топ-15 моделей в трьох сегментах.

Динаміка ринку електричних авто

В лютому українці придбали 2,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 76,9% більше, ніж у лютому минулого року та на 15% більше, ніж у січні-2023. Серед загальної кількості електричних авто в лютому, 98,4% були легковими, вантажними — 1,6% (36 шт.), стверджують в Інституті досліджень авторинку.



Динаміка продажів електромобілів в Україні, лютий 2022 - лютий 2023

До речі китайці випустили гусеничний електромобіль

Більшість електромобілів у лютому (53,1%, 1 221 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Тобто, парк електромобілів в Україні продовжує наповнюватися в основному шляхом імпорту вживаних легковиків з-за кордону.

На внутрішньому ринку придбали 30,1% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (693 шт.).

Новими купили 16,7% машин (385 шт.). Частка продажів нових електромобілів зростає уже шостий місяць поспіль, а лютневий показник виявився рекордним в історії сегмента електричних авто. Кількісні показники також виявилися найбільшими.

Станом на кінець лютого 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 49 588 автомобілів, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 47 716 легкових, 1 864 вантажних та 4 автобуси.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У лютому щодо таких уклали 183 угоди купівлі-продажу.

На другому місці розмістився Volkswagen ID.4 із показником в 79 укладених угод купівлі-продажу.

На третє місце із п’ятого піднявся Volkswagen E-Golf (44 угоди). Четверту сходинку зайняла Tesla Model 3 (41 угода). Замикає першу п’ятірку Honda M-NV (37 угод).



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, лютий 2023 року

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у лютому зберіг Nissal Leaf (198 шт.). З третього на друге місце піднялася Tesla Model 3 (156 шт.), обігнавши таким чином Volkswagen ID.4 (128 шт.), котрий впевнено підіймався в рейтингу минулі місяці, а експерти прогнозували йому потенціал майбутнього лідера електричного сегмента авторинку.

Четверте місце зайняла Tesla Model Y (82 шт.), а п’яте — Honda M-NV (76 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, лютий 2023 року

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками лютого зайняв Volkswagen ID.4 (127 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (84 шт.), а третє — Volkswagen ID.6 (32 шт.).

Четверту сходинку посіла Honda e:NS1 (22 шт.), а п’яте — BMW iX (13 шт.).

Примітно, що значну частину нових автомобілів надалі складають китайські бренди та моделі, виготовлені для китайського ринку. При цьому більшість із них імпортують не офіційні дилери. Тобто, альтернативна сфера послуг купівлі, доставки та продажу електричних авто з Китаю продовжує розвиватися.

Найпопулярніші нові електромобілі у лютому 2023 року