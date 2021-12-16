Патрульная полиция Черновицкой области зафиксировала очередной рекорд по алкогольному опьянению.

В Черновцах на улице Русской патрульные остановили транспортное средство Range Rover. Во время общения инспекторы заметили, что у мужчины присутствуют признаки очень сильного алкогольного опьянения. Результат теста на состояние опьянения оказался просто впечатляющим — 5,0 промилле. Это рекордный показатель 2021 года.

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Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза.

На водителя полицейские составили протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Напомним, что абсолютный рекорд Украины по алкогольному опьянению за рулем был зафиксирован в марте 2020 года в Полтаве. Тогда характеристики прибора превосходили измерительный спектр. Приборы, которые использует полиция, могут обнаруживать уровень алкоголя до 6 промилле.