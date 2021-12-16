Патрульна поліція Чернівецької області зафіксувала черговий рекорд з алкогольного сп’яніння.

У Чернівцях на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover. Під час спілкування інспектори помітили, у чоловіка присутні ознаки дуже сильного алкогольного сп'яніння Результат тесту на стан сп'яніння виявися просто вражаючий — 5,0 проміле. Це рекордний показник 2021 року.

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Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 — відносно смертельна доза.

На керманича поліцейські склали протокол згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо що абсолютний рекорд України з алкогольного сп’яніння за кермом було зафіксовано у березні 2020 року у Полтаві. Тоді Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Прилади, що використовуються поліцією можуть виявляти рівень алкоголю до 6 проміле.