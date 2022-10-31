Штраф за грязные или скрытые номера увеличили с 850 до 1190 грн. Также был введен штраф 2550 грн за незаконное использование номеров автомобилей спецслужб.

КУоАП дополнили новой статьей 121-3 "Нарушения требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств" и вносятся изменения в ЗУ "О дорожном движении".

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Статья состоит из трех частей, устанавливающих ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств.

По части первой статьи 121-3 КУоАП водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за вождение или эксплуатацию автомобиля:

без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

преднамеренные действия, направленные на сокрытие номерного знака.

Санкция за нарушение части первой настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1190 грн. Раньше ответственность за подобные нарушения была 850 грн.

Частью второй статьи 121-3 КУоАП предусматривается введение административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом

Санкция за нарушение части второй настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 2550 грн.

Часть третья статьи 121-3 КУоАП предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года.

Санкция за нарушение части третьей настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 5100 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.