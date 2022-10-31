Штраф за брудні або приховані номери збільшили з 850 до 1190 грн. Також ввели штраф 2550 грн за незаконне використання номерів автомобілів спецслужб.

КУпАП доповнили новою статтею 121-3 "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів" та вносяться зміни до ЗУ "Про дорожній рух".

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Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.

За частиною першою статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1190 грн. Раніше відповідальність за такі порушення 850 грн.

Частиною другою статті 121-3 КУпАП передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

Санкція за порушення частини другої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 2550 грн.

Частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.

Санкція за порушення частини третьої даної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 5100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.