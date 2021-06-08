По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в мае 2021 года составил 1 004 единицы.

В сравнении с маем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца – на 4 процента, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Производство автотранспорта в Украине выросло в 16 раз

Легковых автомобилей в мае было изготовлено 944 ед., против 87 ед. годом ранее. Относительно апреля в этом сегменте автопрома произошел рост на 4 процента. ЗАЗ собрал 423 легковых авто и 6 автобусов, "Еврокар" - 527 легковушек.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 53 ед., что почти вдвое больше, чем в прошлом году. По сравнению с апрелем текущего года производство автобусов уменьшилось на 5 процентов.

В майском отчете по коммерческим автомобилям заявлено семь авто, это в 3,5 раза больше результата апреля 2021 года, но на 42% меньше показателя мая 2020 года.

Всего за пять месяцев с начала года в Украине изготовлено 3 795 ед. автотранспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.