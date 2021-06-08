За попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів в травні 2021 року становив 1004 од.
У порівнянні з травнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже у 8 разів, а відносно попереднього місяця – на 4%, повідомляє Укравтопром.
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Легкових автомобілів у травні було виготовлено 944 од., проти 87 од. роком раніше. Відносно квітня в цьому сегменті автопрому відбувся ріст на 4 відсотки. ЗАЗ зібрав 423 легкових авто та 6 автобусів, “Єврокар” – 527 легківок.
Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 53 од., що майже вдвічі більше, ніж торік. У порівнянні з квітнем поточного року виробництво автобусів зменшилось на 5 відсотків.
У травневому звіті щодо комерційних автомобілів заявлено сім авто, це у 3,5 рази більше за результат квітня 2021 року, але на 42% менше відносно показника травня 2020 року.
Всього за п’ять місяців з початку року в Україні виготовлено 3795 од. автотранспортних засобів, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- Легкових автомобілів – 3538 шт. (+167%);
- Комерційних – 15 шт. (-37%);
- Автобусів – 242 шт. (+20%).