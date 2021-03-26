Как известно, электромобили в Украине получают особые номерные знаки с зелеными буквами на белом фоне.

Как сообщил сегодня Главный сервисный центр МВД, за полгода выдано более 4 тыс. комплектов таких номерных знаков.

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Отличие в номерных знаках в Украине было введено совсем не случайно. Впоследствии в городах могут появиться улицы, въезд на которые будет разрешен только для электромобилей. То же самое относится и к парковке.

Зеленые номерные знаки для электромобилей были введены законом №10405. Этот же закон также упорядочивает вопросы движения и зарядки электромобилей путем внесения изменений в Правила дорожного движения.