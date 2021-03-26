Як відомо, електромобілі в Україні отримують особливі номерні знаки з зеленими буквами на білому тлі.

Як повідомив сьогодні Головний сервісний центр МВС за півроку видано понад 4 тис. комплектів таких номерних знаків.

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Відмінність в номерних знаках в Україні було введено зовсім не випадково. Згодом в містах можуть з'явитися вулиці, в'їзд на які буде дозволено тільки для електромобілів. Те ж саме відноситься і до парковки.

Зелені номерні знаки для електромобілів були введені законом №10405. Цей же закон також впорядковує питання руху і зарядки електромобілів згідно Правил дорожнього руху.