Причем, вместо российских и белорусских машин покупают дорогие европейские.

Рынок новых грузовиков в Украине существенно меняется. Вместо белорусских МАЗ и российских КамАЗ украинцы переходят либо на дорогую европейскую технику либо на более доступную китайскую.

Как сообщает AUTO-Consulting, в июле 2022 года дилерам грузовой техники удалось реализовать рекордное количество грузовиков за 7 месяцев этого года, а лидерство захватила Volvo Trucks.

Кстати транспортный безвиз – для водителей грузовиков

Предпочтение грузовикам Volvo отдали 18,8% потребителей. Почти на том же уровне были продажи и у MAN, которых выбрали 18,5% клиентов. На третьем месте в июле финишировали дилеры Scania.

Также много продали грузовиков DAF, этот бренд оказался на четвертой строчке.

Кроме того, на импортные шасси переходят отечественные производители коммунальной техники. Большинство производителей выбирают шасси IVECO, Isuzu, Hyundai, JAC.

В целом за 7 месяцев рынок грузовиков в Украине сократился на 43,6%. Но в июле падение удалось минимизировать до 33,6%. Рынок грузовиков оживает и восстанавливается и вообще демонстрирует лучшие темпы обновления среди всего авторынка.