Причому замість російських та білоруських машин купують дорогі європейські.

Ринок нових вантажних автомобілів в Україні суттєво змінюється. Замість білоруських МАЗ та російських КамАЗ українські переходять або на дорогу європейську техніку. або на більш доступну китайську.

Як повідомляє AUTO-Consulting, у липні 2022 року дилерам вантажної техніки вдалося реалізувати рекордну кількість вантажівок у цьому році, а лідерство захопила Volvo Trucks.

До речі транспортний безвіз - для водіїв вантажівок

Перевагу вантажівкам Volvo віддали 18,8% споживачів. Майже на тому ж рівні були продажі і у MAN, які обрали 18,5% клієнтів. А на третьому місці у липні фінішували дилери Scania.

Також багато продали вантажівок DAF, цей бренд опинився на четвертій сходинці.

Окрім того, на імпортні шасі переходять вітчизняні виробники комунальної техніки. Більшість виробників обирають шасі IVECO, Isuzu, Hyundai, JAC.

Загалом за 7 місяців ринок вантажівок в Україні скоротився на 43,6%. Але у липні падіння вдалося мінімізувати до 33,6%. Ринок вантажівок оживає і відновлюється, і взагалі демонструє найкращі темпи відновлення серед усього авторинку.