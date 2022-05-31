Импорт топлива до сих пор остается "закрытым клубом", но количество игроков в нем растет.

Количество импортеров дизтоплива и сжиженного газа с начала мая выросло вдвое. Об этом на брифинге в медиа-центре "Украина–Укринформ" в Киеве заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Количество декларантов дизтоплива выросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если тогда импортировало примерно 30 компаний, то в последние дни их стабильно более 50, а рекордным является 56. По газу в начале месяца было в среднем 20 импортеров, сейчас – почти 40", – сказал он.

Наименьшим является число импортеров бензина – 21 компания, хотя это также вдвое больше по сравнению с началом мая.

Эксперт отметил, что активизация импортеров произошла вследствие отмены правительством государственного регулирования цен.

"Это (госрегулирование – прим. автора) было одной из причин недостаточных поставок, потому что многие компании, это такие средние и маленькие сети заправочных станций, не могли поставлять топливо самостоятельно, поскольку закупочная стоимость была выше той, которую рассчитывал Кабмин", – говорит глава "А-95".

При этом Куюн отметил, что о выходе на запланированные объемы поставок говорить еще рано, озвучив прогноз, что он может состояться в июле этого года.

Ситуацию с поставками бензина он назвал напряженной, поскольку европейская инфраструктура ориентирована на импорт дизельного топлива, а ближайшие соседи Украины – Польша, Молдова, Румыния нацелены на приоритетное обеспечение внутреннего спроса.

"Радиус поиска бензина постоянно растет. В мае он начал поступать из Бельгии. Сейчас рано говорить о конфигурации рынка, поиск будет продолжаться, он уже охватывает всю Европу, скорее всего, придется везти издалека, в том числе и из региона АRА", – говорит директор "А-95".