Імпорт пального досі лишається "закритим клубом", але кількість гравців у ньому зростає.

Кількість імпортерів дизпального і скрапленого газу з початку травня зросла вдвічі. Про це на брифінгу у медіа-центрі "Україна–Укрінформ" у Києві заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Кількість декларантів дизпального зросла майже вдвічі порівняно з початком місяця. Якщо тоді імпортувало приблизно 30 компаній, то останніми днями їх стабільно понад 50, а рекордним є 56. По газу на початку місяця було в середньому 20 імпортерів, зараз — майже 40", – сказав він.

Найменшою є кількість імпортерів бензину – 21 компанія, хоча це також удвічі більше порівняно з початком травня.

Експерт зазначив, що активізація імпортерів відбулась унаслідок скасування урядом державного регулювання цін.

"Це (держрегулювання – прим. автора) було однією з причин недостатніх постачань, тому що багато компаній, це такі середні й маленькі мережі заправних станцій, не могли постачати пальне самостійно, оскільки закупівельна вартість була вищою за ту, яку розраховував Кабмін", — каже очільник "А-95".

При цьому Куюн зазначив, що про вихід на заплановані обсяги постачання говорити ще зарано, озвучивши прогноз, що він може відбутися у липні цього року.

Ситуацію з постачанням бензину він назвав напруженою, оскільки європейська інфраструктура орієнтована на імпорт дизельного пального, а найближчі сусіди України – Польща, Молдова, Румунія націлені на пріоритетне забезпечення внутрішнього попиту.

"Радіус пошуку бензину постійно зростає. У травні він почав надходити з Бельгії. Зараз рано казати про конфігурацію ринку, пошук триватиме, він уже охоплює всю Європу, швидше за все, доведеться везти здалеку, зокрема і з регіону АRА", – каже директор "А-95".