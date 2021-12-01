52% легализованных в Украине авто с 2019 года старше 10 лет. Такое изменение в статистике сложилось из-за узаконивания "евроблях" которые на протяжении нескольких лет до этого ездили по украинским дорогам.

52% растаможенных в Украине авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 год средний возраст легализованных авто был менее 5 лет.

Читайте также: Легальный способ льготной растаможки: через участника боевых действий

Упрощение таможенного оформления транспортных средств в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 года и окончательно завершилось в начале ноября текущего года. В результате нескольких волн льготной растаможки авто на "еврономерах" в стране вдвое вырос средний возраст легальных авто и значительно увеличилось их количество.

С 2019 по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто — 1 613 503 единиц.