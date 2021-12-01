52% легалізованих в Україну авто з 2019 року є старшими за 10 років. Така зміна в статистиці склалась через узаконення "євроблях" які впродовж кількох років до цього їздили українськими дорогами.

52% розмитнених в Україні авто з 2019 року є старшими за 10 років. Для порівняння, з 2014 до 2018 рік середній вік легалізованих авто був менш як 5 років.

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Спрощення митного оформлення транспортних засобів в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 року й остаточно завершилось на початку листопада поточного року. Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на “єврономерах” в країні удвічі виріс середній вік легальних авто та значно збільшилась їх кількість.

З 2019 по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість ввезених авто — 1 613 503 одиниць.