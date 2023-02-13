В прошлом месяце в Украине было реализовано 239 ед. автобусов и микроавтобусов.

Это рекордный показатель для января, по крайней мере, за последнее десятилетие, сообщает Укравтопром.

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По отношению к прошлогоднему результату этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.

Лидером январского рынка новых автобусов стала отечественная марка Эталон, в зачете которой 64 реализуемых машин. На втором месте Citroen – 52 ед. Третий результат у Ataman – 50 ед. Также в ТОП-5 месяца попали: ЗАЗ – 20 ед. и Volkswagen – 18 шт.