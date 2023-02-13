У минулому місяці в Україні було реалізовано 239 од. автобусів та мікроавтобусів.

Це рекордний показник для січня, принаймні за останнє десятиріччя, повідомляє Укравтопром.

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Відносно торішнього результату цей сегмент автомобільного ринку збільшився удвічі.

Лідером січневого ринку нових автобусів стала вітчизняна марка Еталон, у заліку якої 64 реалізованих машин. На другому місці Citroen – 52 од. Третій результат у Ataman – 50 од. Також у ТОП-5 місяця потрапили: ЗАЗ – 20 од. та Volkswagen – 18 шт.