Відповідний закон щодо зміни екологічних стандартів ухвалила Верховна Рада.

Український парламент 12 травня прийняв в цілому законопроєкт №7360, в якому, окрім іншого, змінено екологічні вимоги при ввозі комерційних автомобілів. Якщо раніше ввезення вантажівок чи автобусів було обмежено нормами "Євро 5", то зараз для підприємців цей показник знижено до "Євро 3". Втім, не для всіх та не назавжди.

Строки дії

На період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом дванадцяти місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

До речі до якого часу діє “нульове розмитнення”

Які саме транспортні засоби

Транспортні засоби (окрім вироблених чи привезених з РФ та Білорусі) за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД. Ось що означають ці коди:

8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автобетономішалки, автомобілі прибиральні, автомобілі пожежні) тощо…

Хто може скористатись цим правом?

Виключно юридичні особи, які ввозять ці транспортні засоби на митну територію України. Накладається обмеження на їх продаж – не раніше ніж протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні.

Який рік випуску?

Норми "Євро 3" були введенні для автомобілів з 2000 року випуску, норма "Євро 5" (яка залишилась для приватників) – з 2008 року. Для легкових автомобілів мінімальна екологічна норма – "Євро2".

Чи подешевшають ці автомобілі та автобуси?

Навряд чи, адже під "нульове розмитнення" ці автомобілі не підпадають. Справа в тому, що згідно діючого законодавства, ввезти авто без ПДВ, мита та акцизу можуть лише фізичні особи. Причому це стосується лише автобусів (код 8702) та вантажівок (код 8704), але не спецтранспорту та тягачів (код 8705). А юридичні особи мають подібні пільги лише за умови переходу на спрощену систему оподаткування.

Натомість діючий рівень акцизу, який передбачений при повному розмитненні автомобілів даного віку, робить ввезення даних авто невигідним. Так, комерційні автомобілі з рівнем викиду "Євро 3" значно дешевші за кордоном, аніж з "Євро 5", однак їх технічний стан через поважний вік та величезний пробіг набагато гірший.

Таким чином, враховуючи усі обмеження та особливості, кількість підприємців, які скористаються цим законом, буде невеликою. Можливо, закон буде вигідний лише при ввозі деяких спецавтомобілів, які мають незначні пробіги (пожежні, вузькоспеціалізовані тощо).

До речі Кабмін суттєво ускладнив "нульове розмитнення" для авто зі США та вантажівок

Коли закон набуває чинності?

Закон прийнятий 12.05.2022, наступного дня переданий на підпис Головні Верховної ради, потім має бути підписаний Президентом та опублікований. Таким чином, він може набути чинності наприкінці травня.