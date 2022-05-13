Соответствующий закон об изменении экологических стандартов приняла Верховная Рада.

Украинский парламент 12 мая принял в целом законопроект №7360,

в котором, помимо прочего, изменены экологические требования при ввозе коммерческих автомобилей. Если раньше ввоз грузовиков или автобусов был ограничен нормами Евро 5, то сейчас для предпринимателей этот показатель снижен до Евро 3. Впрочем, не для всех и не навсегда.

Сроки действия

На период действия правового режима военного положения, а также в течение двенадцати месяцев после прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Кстати, до какого времени действует "нулевое растаможивание"

Какие именно транспортные средства

Транспортные средства (кроме производимых или привезенных из РФ и Белоруссии) по кодам товарных позиций 8702, 8704 и 8705 согласно УКТ ВЭД. Вот что означают эти коды:

8702 Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов

8705 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме предназначенных главным образом для перевозки людей или грузов (например, автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автобетономешалки, уборочные автомобили, автомобили пожарные) и т.д.

Кто может воспользоваться этим правом?

Исключительно юридические лица, ввозящие эти транспортные средства на таможенную территорию Украины. Налагается ограничение на их продажу – не ранее 1095 дней со дня их первой государственной регистрации в Украине.

Какой год выпуска?

Нормы "Евро 3" были введены для автомобилей с 2000 года выпуска, норма "Евро 5" (оставшаяся для частников) – с 2008 года. Для легковых автомобилей минимальная экологическая норма – "Евро2".

Подешевеют ли эти автомобили и автобусы?

Вряд ли, ведь под "нулевое растаможивание" эти автомобили не подпадают. Дело в том, что согласно действующему законодательству, ввезти авто без НДС, пошлины и акциза могут только физические лица. Причем это касается только автобусов (код 8702) и грузовиков (код 8704), но не спецтранспорта и тягачей (код 8705). А юридические лица имеют подобные льготы только при переходе на упрощенную систему налогообложения.

А действующий уровень акциза, который предусмотрен при полном растаможивании автомобилей данного возраста, делает ввоз данных авто невыгодным. Так, коммерческие автомобили с уровнем выброса "Евро 3" значительно дешевле за рубежом, чем с "Евро 5", однако их техническое состояние из-за солидного возраста и огромного пробега намного хуже.

Таким образом, учитывая все ограничения и особенности, количество предпринимателей, которые воспользуются этим законом, будет небольшим. Возможно, закон будет выгоден только при ввозе некоторых спецавтомобилей, имеющих незначительные пробеги (пожарные, узкоспециализированные и т.п.).

Кстати, Кабмин существенно усложнил "нулевое растаможивание" для авто из США и грузовиков.

Когда закон вступает в силу?

Закон принят 12.05.2022, на следующий день передан на подпись Главные Верховной рады, затем должен быть подписан Президентом и опубликован. Таким образом, он может вступить в силу в конце мая.