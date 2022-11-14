ЛиАЗ-677 уникален тем, что оснащен автоматической коробкой передач украинского производства. Городской автобус выпускали с 1967 по 1994 год.

В Киеве вернули к жизни автобус ЛиАЗ-677М. Он станет экспонатом столичного автомузея "Машины времени". Подробно о процессе реставрации рассказали в видео на Youtube-канале Old Car Service.

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Именно в мастерской Old Car Service и восстановили автобус. Он выпущен в 1989 году и долгое время работал в Ровно. Затем ЛиАЗ-677М оказался непригодным и три года служил сараем на территории местного автотранспортного предприятия.

Приобрести ЛиАЗ-677М для реставрации решили семь лет назад. У него не было двигателя, но сохранилась 2-ступенчатая автоматическая КПП. Для его восстановления понадобились три автобуса-донора запчастей – их нашли в Запорожье, Кировоградской и Киевской областях.

Сначала автобус поставили на ход, а в этом году ему вернули оригинальный внешний вид – подварили и перекрасили кузов, установили бамперы, решетку радиатора, стеклоочистители. Сейчас это единственный ЛиАЗ, который может ездить. Осталось отреставрировать салон, но это уже в планах в следующем году.

ЛиАЗ-677 – очень нестандартная модель, это единственный советский автобус с автоматической КПП (ее, кстати, производили во Львове). Его выпускали с 1967 по 1994 год. Городской автобус рассчитан на 110 пассажиров и оснащен 7,0-литровым 180-сильным бензиновым двигателем.