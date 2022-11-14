ЛіАЗ-677 є унікальним тим, що оснащений автоматичною коробкою передач українського виробництва. Міський автобус випускали з 1967 до 1994 року.

У Києві повернули до життя автобус ЛіАЗ-677М. Він стане експонатом столичного автомузею "Машини часу". Детально про процес реставрації розповіли у відео на Youtube-каналі Old Car Service.

Читайте також: У Лондоні запустять електричні трамваї-автобуси, які заряджатимуться за п’ять хвилин

Саме у майстерні Old Car Service і відновили автобус. Він випущений у 1989 році і тривалий час працював у Рівному. Потім ЛіАЗ-677М став непридатним і три роки служив сараєм на території місцевого автотранспортного підприємства.

Придбати ЛіАЗ-677М під реставрацію вирішили ще сім років тому. Він не мав двигуна, але збереглася його 2-ступінчаста автоматична КПП. Для його відновлення знадобилися три автобуси-донори запчастин — їх знайшли у Запоріжжі, Кіровоградській та Київській областях.

Спочатку автобус поставили на хід, а цього року йому повернули оригінальний зовнішній вигляд — підварили та перефарбували кузов, встановили бампери, решітку радіатора, склоочисники. Зараз це єдиний ЛіАЗ, здатний самостійно їздити. Залишилося відреставрувати салон, але це вже у планах наступного року.

ЛіАЗ-677 — дуже нестандартна модель, це єдиний радянський автобус з автоматичною КПП (її, до речі, виробляли у Львові). Його випускали з 1967 до 1994 року. Міський автобус розрахований на 110 пасажирів та оснащений 7,0-літровим 180-сильним бензиновим двигуном.