Один из трех известных экземпляров экспериментального внедорожника будет восстановлен в Днепре.

Житель Днепра нашел и приобрел уникальный ЛуАЗ-1301. Машина находится в некомплектном состоянии, поэтому требует серьезного восстановления.

ЛуАЗ-1301 – протопип автомобиля, который должен заменить "Волынь" ЛуАЗ-969 "Волынь". В разные годы их было изготовлено несколько десятков, но до наших дней сохранились единицы. Экземпляр, найденный энтузиастом из Днепра, по его утверждению – один из трех подобных, сделанных в 1991 году.

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У автомобиля – стеклопластиковый кузов и агрегатная база от "Таврии". От нее – двигатель, салон и фары. На указанном авто передний привод, хотя автомобиль должен быть полноприводным.

Новый владелец ЛуАЗ-1301 собирается отреставрировать автомобиль до того состояния, каким он был новым.

Напомним, что общего между ЛуАЗ и Hummer