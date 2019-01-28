Один з трьох відомих екземплярів експериментального позашляховика буде відновлено в Дніпрі.

Житель Дніпра знайшов та придбав унікальний ЛуАЗ-1301. Машина знаходиться в некомплектному стані, тому потребує серйозного відновлення.

ЛуАЗ-1301 – протопип автомобіля, який мав би замінити "Волинь" ЛуАЗ-969 "Волинь". В різні роки їх було виготовлено кілька десятків, однак до наших днів збереглися одиниці. Екземпляр, знайдений ентузіастом з Дніпра, за його твердженням – один з трьох подібних, зроблений в 1991 році.

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В автомобіля – склопластиковий кузов та агрегатна база від "Таврії". Від неї – двигун, салон та фари. На вказаному авто передній привід, хоча автомобіль мав би бути повнопривідним.

Новий власник ЛуАЗ-1301 збирається від реставрувати автомобіль до того стану, яким він був новим.

Нагадаємо, що спільного між ЛуАЗ та Hummer.