В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1 266 новых коммерческих автомобилей.

По сравнению с прошлым годом количество апрельских регистраций грузовых и спец. автомобилей выросло почти в два с половиной раза.

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Напомним, год назад в условиях карантина сервисные центры МВД не регистрировали коммерческие авто, кроме тех, которые предназначены для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры. Относительно марта текущего года, спрос на новые коммерческие авто увеличился на 8 процентов.

Чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли на 88% до 261 шт. Сохранил второе место Fiat, который закончил апрель с результатом 152 зарегистрированных авто (+162% к апрелю 2020 года). Третий результат в МАЗ – 97 машин. Это на 439% больше, чем в прошлом году. На четвертой позиции рейтинга Peugeot – 88 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Также в пятерку лидеров попала еще одна французская марка – Citroen, которая реализовала на украинском рынке 86 автомобилей (+59%).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 4,1 тыс. новых коммерческих авто. Это на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.