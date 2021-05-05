У квітні на українському ринку було реалізовано та зареєстровано 1266 нових комерційних автомобілів.

У порівнянні з минулим роком кількість квітневих реєстрацій вантажних і спец. автомобілів зросла майже у два з половиною рази.

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Нагадаємо, рік тому в умовах карантину сервісні центри МВС не реєстрували комерційні авто, окрім тих, що призначені для забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури. Відносно березня поточного року попит на нові комерційні авто збільшився на 8 відсотків.

Найчастіше в звітному місяці, як і роком раніше, реєструвалися автомобілі марки Renault, продажі яких в річному обчисленні зросли на 88% до 261 шт. Зберіг друге місце Fiat, який закінчив квітень з результатом 152 зареєстрованих авто (+162% до квітня 2020 року). Третій результат у МАЗ – 97 машин. Це на 439% більше, ніж торік. На четвертій позиції рейтингу Peugeot – 88 нових комерційних авто цієї марки поповнили український автопарк, майже у 2,5 рази більше, ніж роком раніше. Також до п’ятірки лідерів потрапила ще одна французька марка – Citroen, яка реалізувала на українському ринку 86 автомобілів (+59%).

Всього з початку року в Україні було зареєстровано 4,1 тис. нових комерційних авто. Це на 55% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.