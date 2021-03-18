С 6 апреля будущие водители уже будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам.

Совершенствование экзаменационных вопросов происходило почти полгода. В создании новых вопросов мог участвовать любой желающий. Вопросы направлялись в Главный сервисный центр МВД, и, если они были актуальными и подходящими – их включали в экзаменационные билеты.

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Уже сейчас любой может пройти онлайн тест на знание ПДД. Сделать это можно перейдя на сайт Главного сервисного центра МВД по этой ссылке.