З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами.

Удосконалення екзаменаційних питань відбувалось майже півроку. У створення нових запитань могли брати участь усі бажаючі. Запитання надсилались до Головного сервісного центру МВС, і, якщо вини були актуальними та підходящими – їх включали до екзаменаційних білетів.

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Вже зараз будь-хто може пройти онлайн тест на знання ПДР. Зробити це можна, перейшовши на сайт Головного сервісного центру МВС за цим посиланням.