Украинские энтузиасты самостоятельно делают не только гаджеты для электромобилей, а непосредственно и сами электромобили. Каждый год проходит конкурс, в котором определяют самые крутые разработки.

В Украине состоялся очередной конкурс на звание “Саморобник 2021 года” среди мастеров, которые переделывают обычные автомобили в электромобили и разрабатывают различные решения для облегчения перехода с ДВС на электротягу. В этом году участие в нем принимали несколько претендентов на главный приз.

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Конкурс, как обычно, был организован клубом электромобилистов "Электроавтосам". Принять участие в нем могут не только авторы электромобилей, но и решений для электромобилей: систем управления батареей, контроллеров и другого оборудования.

В основном зачете были определены три победителя.

На третьем месте – Дмитрий Липко с изобретением-разработкой “Контроллер для запуска инвертора с мотором от Nissan Leaf”.

Как отметили организаторы конкурса, это самая долгожданная разработка. Теперь можно применять контроллер и зарядку от Nissan Leaf и BMS (Battery Management System – система управления батареей) от Chevrolet Volt в любых самодельных электромобилях.

“Возможности блока постоянно расширяются. Теперь можно собрать внутренности из компонентов различных заводских машин и заставить их работать вместе с помощью этого контроллера”.

На втором месте – Smart BMS с функцией бортового компьютера от пользователя форума Ярослава под ником mr.Dream.

Она оптимизирована в первую очередь под потребности легкого электротранспорта и является по сути умным велокомпьютером с расширенным набором функций. Здесь есть спидометр/одометр, вольтметр, амперметр, ваттметр, пиковые показатели, расходомер, прогноз дальности и времени зарядки, различные сообщения, часы.

Это же изделие получило и приз зрительских симпатий конкурса. Кстати, уже второй раз! Регламентом конкурса не предусмотрено, что приз зрительских симпатий нельзя получать два раза подряд. Возможно, в следующем году в правила проведения соревнований будут внесены коррективы.

На первом месте оказался электрический “Запорожец” (ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ) от пользователя форума под ником Seva067. Это – один из самый быстрых “Запорожцев” в Украине – до 100 км/ч он способен разогнаться всего за 4,5 секунды!

Автор этого электромобиля называет его “Уголек”. Почему выбрал именно "Запорожец"? "К ним я испытывал нежные и теплые чувства еще с детства. Не мог понять, почему отец приобрел "Москвича”, а не ЗАЗ, который был красивее, да и к тому же дешевле", – объяснил Всеволод.