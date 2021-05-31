Українські ентузіасти самостійно роблять не тільки гаджети для електромобілів, а власне і самі електромобілі. Кожен рік проходить конкурс у якому визначають найкрутіші розробки.

В Україні відбувся черговий конкурс на звання “Саморобник року 2021” серед майстрів, що переробляють звичайні автомобілі на електромобілі та розробляють різноманітні рішення для полегшення переходу з ДВЗ на електротягу. Цього року участь в ньому брали декілька претендентів на головний приз.

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Конкурс, як зазвичай, було організовано клубом електромобілістів “ЕлектроАвтоСам”. Взяти участь в ньому можуть не тільки автори електромобілів, але й рішень для електромобілів: систем управління батареєю, контролерів та іншого обладнання.

В основному заліку було визначено трьох переможців.

На третьому місці – Дмитро Липко із винаходом-розробкою “Контролер для запуску інвертора з мотором від Nissan Leaf”.

Як зауважили організатори конкурсу, це найбільш довгоочікувана розробка. Тепер можна застосовувати контролер і зарядку від Nissan Leaf та BMS (Battery Management System – систему керування батареєю) від Chevrolet Volt в будь-яких саморобних електромобілях.

“Можливості блока постійно розширюються. Тепер можна зібрати нутрощі з компонентів різних заводських машин та змусити їх працювати разом за допомогою цього контролера”.

На другому місці – Smart BMS з функцією бортового комп’ютера від користувача форуму Ярослава під ніком mr.Dream.

Вона оптимізована в першу чергу під потреби легкого електротранспорту і є по суті розумним велокомп’ютером з розширеним набором функцій. Тут є спідометр/одометр, вольтметр, амперметр, ватметр, пікові показники, витратомір, прогноз дальності та часу заряджання, різні повідомлення, годинник.

Цей же виріб отримав і приз глядацьких симпатій конкурсу. До речі, вже вдруге! Регламентом конкурсу не передбачено, що приз глядацьких симпатій не можна отримувати два рази поспіль. Можливо, наступного року до правил проведення змагань буде внесено корективи.

На першому місці опинився електричний “Запорожець” (ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ) від користувача форуму під ніком Seva067. Це – один з найшвидший “Запорожців” в Україні – до 100 км/год він здатен розігнатися усього за 4,5 секунди!

Автор цього електромобіля називає його “Угольок”. Чому обрав саме “Запорожець”? “До них я відчував ніжні та теплі відчуття ще з дитинства. Не міг зрозуміти, чому батько придбав “Москвича”, а не ЗАЗа, який був красивішим, та й до того ж дешевшим”, – каже Всеволод.