В марте на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1155 машин. За первый квартал текущего года это лучший результат.

По сравнению с мартом прошлого года спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился вдвое. Также это лучший результат за последние месяцы. Напомним, в январе было зарегистрировано 901 ед., а в феврале 765 новых коммерческих авто.

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Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая на 17% превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 143 новых авто.

Fiat в мартовском рейтинге марок занял второе место в продажах 27% и закончил месяц с показателем – 136 зарегистрированных машин.

На третьем месте марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в 2,2 раза и составил 119 ед.

Четвертый результат у Ford, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении на 156%, до 92 шт.

Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце белорусский МАЗ, в зачете которого 87 зарегистрированных авто, что вчетверо больше по сравнению с мартом 2020 года.

Всего за три месяца с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2,8 тыс. новых машин, это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года.