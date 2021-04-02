У березні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1155 машин. За перший квартал поточного року це є кращій результат.

У порівнянні з березнем минулого року попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився вдвічі. Також це найкращий результат за останні місяці. Нагадаємо, у січні було зареєстровано 901 од., а у лютому 765 нових комерційних авто.

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Найкращий результат місяця продемонструвала французька марка Renault, яка на 17% перевершила свій минулорічний показник, реалізувавши 143 нових авто.

Fiat у березневому рейтингу марок посів друге місце додавши в продажах 27% та закінчивши місяць з показником – 136 зареєстрованих машин.

На третьому місці марка Peugeot, попит на комерційні автомобілі якої збільшився у 2,2 раза і становив 119 од.

Четвертий результат у Ford, реєстрації автомобілів цієї марки виросли в річному численні на 156%, до 92 шт.

Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто минулого місяця білоруський МАЗ, в заліку якого 87 зареєстрованих авто, що учетверо більше в порівнянні з березнем 2020 року.

Всього за три місяці з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2,8 тис. нових машин, це майже на третину більше, ніж за той же період минулого року.