За неделю количество лицензированных перевозчиков увеличилось на 352 человека.

В период 6 – 12 июня Укртрансбезопасность выдала 352 лицензии на все виды автомобильных перевозок и приняла 64 решения о расширении лицензии.

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По полной процедуре выдано 128 бессрочных лицензий. На период действия военного положения – 224 лицензии.

Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы по безопасности на транспорте.