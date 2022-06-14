За тиждень кількість ліцензованих перевізників збільшилася на 352 особи.

У період 6 – 12 червня Укртрансбезпека видала 352 ліцензій на всі види автомобільних перевезень та ухвалила 64 рішення про розширення ліцензії.

Читайте також: В Україну дозволили ввезення вантажівок та автобусів віком до 22 років

За повною процедурою видано 128 безстрокових ліцензій. На період дії воєнного стану – 224 ліцензії.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби з безпеки на транспорті