Несмотря на американское происхождение, даже в США эти автомобили встречаются крайне редко.

В Украине же марка Vanderhall известна только заядлым автогурманам. Ну а встретить ее творения на наших дорогах – большая удача.

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В нашей стране есть всего один Vanderhall – это трехколесный автомобиль, который правильнее называть трициклом. Модель под названием Venice Speedster (в Спидстер уменьшенное лобовое стекло) появилась в 2018 году и тогда стоила в Америке от $26 950. В Украине же его, как настоящую экзотику, продают за 42 000 долларов.

За эти деньги предлагается необычное 3-колесное транспортное средство. Спорткар оснащен 1,4-литровым мотором, который развивает 182 л.с. и позволяет набирать первую сотню за 4 с половиной секунды. Максимальная скорость – 220 км в час.