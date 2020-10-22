Незважаючи на американське походження, навіть в США ці автомобілі зустрічаються вкрай рідко.

В Україні ж марка Vanderhall відома тільки запеклим автогурманам. Ну а зустріти її творіння на наших дорогах – велика удача.

Читайте також: В Україні збираються збільшити мито на ввіз авто з ЄС на 20%

В нашій країні є всього один Vanderhall - це триколісний автомобіль, який правильніше називати трицикли. Модель під назвою Venice Speedster (у Спідстер зменшене лобове скло) з'явилася в 2018-му році і тоді коштувала в Америці від $ 26 950. В Україні ж його, як справжню екзотику, продають за 42 000 доларів.

За ці гроші пропонується незвичайний 3-колісний транспортний засіб. Спорткар оснащений 1,4-літровим мотором, який розвиває 182 к.с. і дозволяє набирати першу сотню за 4 з половиною секунди. Максимальна швидкість - 220 км на годину.