По сути, уголовная ответственность вводится не за факт съемки, а за распространение информации. Но в условиях военного времени лучше воздержаться от любых съемок.

В Украине вводится уголовная ответственность за распространение фото и видеосъемки перемещений военнослужащих, оружия и техники.

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Следовательно Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).