По сути, уголовная ответственность вводится не за факт съемки, а за распространение информации. Но в условиях военного времени лучше воздержаться от любых съемок.
В Украине вводится уголовная ответственность за распространение фото и видеосъемки перемещений военнослужащих, оружия и техники.
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Следовательно Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).
- За распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров – наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
- За распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ или военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ – предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
- Вышеуказанные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.