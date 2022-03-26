Власне, кримінальна відповідальність вводиться не за факт зйомки, а за поширення інформації. Але в умовах воєнного часу краще утриматись від будь-яких зйомок на будьякі пристрої.

В Україні вводиться кримінальна відповідальність за поширення фото- та відеозйомки переміщень військовослужбовців, зброї та техніки.

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Відтак Кримінальний кодекс України доповнено статтею 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).