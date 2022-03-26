Власне, кримінальна відповідальність вводиться не за факт зйомки, а за поширення інформації. Але в умовах воєнного часу краще утриматись від будь-яких зйомок на будьякі пристрої.
В Україні вводиться кримінальна відповідальність за поширення фото- та відеозйомки переміщень військовослужбовців, зброї та техніки.
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Відтак Кримінальний кодекс України доповнено статтею 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).
- За поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів — покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
- За поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ — передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
- Вищезазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки — караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.