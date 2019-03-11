В Уголовном кодексе Украины, в статье 382, четко и ясно прописано, что за невыполнение судебного решения, которое набрало законной силы, или препятствование их выполнению, предусматривается наказание в виде штрафа от 8500 до 17 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3 х лет.

Если суд лишил права управления транспортным средством гражданина по 130 ст КУпАП “Управление транспортным средством в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов” и сотрудники патрульной полиции выявили факт управления данного гражданина автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения, согласно УКУ статьи 382 – водитель будет задержан и передан следственно-оперативной группе.

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Максимальное наказание по статье 382 УК – лишение свободы на срок до трех лет. Прецеденты таких событий в Украине есть, в судебном практикуме в том числе.