В Харькове сфотографировали две легенды ралли. И если Mitsubishi Lancer Evolution VII еще встречается на наших дорогах, то Ford Escort RS Cosworth 1994 года – настоящий раритет.

Ford Escort RS Cosworth появился еще до того, как стали Mitsubishi Lancer Evo и Subaru Impreza STI популярными. Как эти модели, он является серийной версией раллийного автомобиля. Всего выпущено только 7145 этих спорткаров, и сейчас их цена может легко превысить $100 000.

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Заряженный хэтчбек Ford Escort оборудован 2,0-литровым 227-сильным турбомотором и 5-ступенчатой МКПП. Полноприводное авто разгоняется до сотни за 5,7 с и развивает 232 км/ч.

Узнать Ford Escort RS Cosworth можно по гигантскому антикрылу, расширенным крыльям, обвесу и воздухозаборникам на капоте. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

Именно это авто относится к лимитированной версии Monte Carlo в специальном цвете Jewel Violet и с особыми 16-дюймовыми дисками. Таких хэтчбеков изготовили всего 200.

Кстати, у владельца этих машин есть еще и Subaru Impreza STI 90-х, причем не простое, а очень редкое купе.