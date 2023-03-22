У Харкові сфотографували дві ралійних легенди. І якщо Mitsubishi Lancer Evolution VII ще зустрічаються на наших дорогах, то Ford Escort RS Cosworth 1994 року – справжній раритет.

Ford Escort RS Cosworth з’явився ще до того, як Mitsubishi Lancer Evo та Subaru Impreza STI стали популярними. Як і його конкуренти, Escort RS є серійною версією ралійного авто. Усього випущено лише 7145 цих спорткарів і зараз їх ціна може легко перевищити $100 000.

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Заряджений хетчбек Ford Escort обладнано 2,0-літровим 227-сильним турбомотором і 5-ступінчастою МКП. Повнопривідне авто розганяється до сотні за 5,7 с і розвиває 232 км/год.

Впізнати Ford Escort RS Cosworth можна за гігантським антикрилом, розширеними крилами, обвісом та повітрезабірниками на капоті. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro.

Конкретно це авто відноситься до лімітованої версії Monte Carlo у спеціальному кольорі Jewel Violet та з особливими 16-дюймовими дисками. Таких хетчбеків виготовили лише 200.

До речі, у власника цих машин є ще й Subaru Impreza STI 90-х, причому не проста, а надзвичайно рідкісне купе.