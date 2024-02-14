Неизвестный покупатель привез и зарегистрировал в Украине свой Urbee 2S, как квадроцикл 2018 года выпуска. Хотя его история еще на пять лет старше. И довольно интересная.

Как сообщает AUTO-Consulting, первый напечатанный на 3D-принтере электромобиль зарегистрирован в Украине. Это – довольно необычный автомобиль с малоизвестным названием Urbee 2S.

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Первый в мире функциональный автомобиль созданный с помощью 3D-печати возник в сотрудничестве трех компаний: KOR EcoLogic, RedEye On Demand и Stratsys.

Первое поколение автомобилей Urbee, оснащенных 5-сильным гибридным приводом, было продемонстрировано еще в 2010 году. Urbee стал успешным, функциональным концептом, который смог преодолевать более 300 километров пути на 3,8 литрах горючего, однако в связи с тем, что исходный кузов был слишком хрупким, реализацию проекта серийного производства автомобиля Urbee пришлось немного отложить.

Модель Urbee 2 способна произвести настоящую революцию в автомобилестроительной промышленности. Возвращаясь к основам, она заставляет переосмыслить механизм автомобильного производства, заставляет задуматься о возможности изменения автомобильного дизайна. Есть все шансы того, что в будущем столь стильные экологически безопасные автомобили станут стандартом автопрома.

Urbee 2 представляет собой последовательно-параллельный гибрид. Легкий (550 кг) и чрезвычайно аэродинамичный трехколесный двухместный гибрид приводится в движение парой 36-вольтовых электромоторов номинальной мощностью 4 л.с. и пиковой 8 л.с., которые питаются блоком аккумуляторных батарей емкостью 7,6 кВт∙ч. При подключении к электрической розетке восполнение заряда аккумуляторов занимает около 6 часов.

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания мощностью 10 л.с. работает как генератор, что обеспечивает подзарядку аккумуляторных батарей, а также позволяет поддерживать постоянную скорость в 110 км/ч. Во время подъемов на крутые склоны электромоторы и ДВС работают одновременно.

При работе исключительно в электрическом режиме на одном заряде аккумуляторов Urbee 2 способен преодолевать около 64 км при условии движения на максимальной скорости. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет всего 0,149 (для сравнения, у Toyota Prius и Tesla Model S он равен 0,25 и 0,24 соответственно).

Кроме обычных литиевых аккумуляторов в 3D-модели Urbee 2 установлены суперконденсаторы емкостью 35 Вт*ч с целью обеспечения скоростного аккумулирования энергии во время рекуперативного торможения.

В легкой автомобильной конструкции используется рама из хромомолибденовых стальных труб, которая повышает уровень безопасности. С целью минимального показателя аэродинамического сопротивления, высота гибридного автомобиля составляет всего 1,07 м, а длина и ширина составила 3,05 м и 1,56 м соответственно. Поскольку автомобиль очень низкий, попасть в салон удастся только, если откинуть переднюю лобовую часть.

При конструировании Urbee 2 было использовано около 50 элементов, которые создавали с помощью 3D-печати из обычного ABS-пластика в течение 2500 часов.

За более чем десятилетие с момента создания Urbee 2, похожие автомобили не завоевали популярность, хотя не исключено, что подобные экономичные, компактные и "зеленые" автомобили, оснащенные автопилотом, станут стандартом в будущем.