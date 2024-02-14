Невідомий покупець привіз та зареєстрував в Україні свій Urbee 2S, як квадроцикл 2018 року випуску. Хоча його історія ще на п‘ять років старіша. І доволі цікава.

Як повідомляє AUTO-Consulting, перший надрукований на 3D-принтері електромобіль зареєстровано в Україні. Це – досить незвичайний автомобіль з маловідомою назвою Urbee 2S.

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Перший у світі функціональний автомобіль створений за допомогою 3D-друку виник у співпраці трьох компаній: KOR EcoLogic, RedEye On Demand і Stratsys.

Перше покоління автомобілів Urbee, оснащених 5-сильним гібридним приводом, було продемонстровано ще в 2010 році. Urbee став успішним, функціональним концептом, який зміг долати понад 300 кілометрів шляху на 3,8 літрах пального, однак у зв'язку з тим, що вихідний кузов був занадто крихким, реалізацію проекту серійного виробництва автомобіля Urbee довелося трохи відкласти.

Модель Urbee 2 здатна зробити справжню революцію в автомобілебудівній промисловості. Повертаючись до основ, вона змушує переосмислити механізм автомобільного виробництва, примушує замислитися про можливість зміни автомобільного дизайну. Є всі шанси того, що в майбутньому настільки стильні екологічно безпечні автомобілі стануть стандартом автопрому.

Urbee 2 являє собою послідовно-паралельний гібрид. Легкий (550 кг) і надзвичайно аеродинамічний триколісний двомісний гібрид приводиться в рух парою 36-вольтових електромоторів номінальною потужністю 4 к.с. і піковою 8 к.с., які живляться блоком акумуляторних батарей ємністю 7,6 кВт∙год. При підключенні до електричної розетки заповнення заряду акумуляторів займає близько 6 годин.

Чотиритактний двигун внутрішнього згоряння потужністю 10 к.с. працює як генератор, що забезпечує підзарядку акумуляторних батарей, а також дає змогу підтримувати постійну швидкість у 110 км/год. Під час підйомів на круті схили електромотори і ДВЗ працюють одночасно.

При роботі виключно в електричному режимі на одному заряді акумуляторів Urbee 2 здатний долати близько 64 км за умови руху на максимальній швидкості. Коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля становить лише 0,149 (для порівняння, у Toyota Prius і Tesla Model S він дорівнює 0,25 і 0,24 відповідно).

Крім звичайних літієвих акумуляторів у 3D-моделі Urbee 2 встановлені суперконденсатори ємністю 35 Вт*год з метою забезпечення швидкісного акумулювання енергії під час рекуперативного гальмування.

В легкій автомобільній конструкції використовується рама з хромомолібденових сталевих труб, яка підвищує рівень безпеки. З метою мінімального показника аеродинамічного опору, висота гібридного автомобіля складає лише 1,07 м, а довжина та ширина склала 3,05 м і 1,56 м відповідно. Оскільки автомобіль дуже низький, потрапити в салон вдасться тільки, якщо відкинути передню лобову частину.

При конструюванні Urbee 2 було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку зі звичайного ABS-пластика протягом 2500 годин.

За понад десятиріччя з моменту створення Urbee 2, схожі автомобілі не завоювали популярність, хоча не виключено, що подібні економічні, компактні та "зелені" автомобілі, оснащені автопілотом, стануть стандартом в майбутньому.