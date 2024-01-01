В Украине заметили Rolls-Royce Cullinan Mansory за миллион долларов

Этот Mansory Cullinan Widebody получил новые бамперы, обвес и расширители арок. Сзади установили увеличенный спойлер, а еще кроссовер оснащен 24-дюймовыми дисками. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Салон Rolls-Royce Cullinan на фото можно лишь немного разглядеть, но видно, что он обшит белой кожей. В Mansory также обычно используют карбон в отделке.

Двигатель Rolls-Royce Cullinan может оставаться стоковым или же Mansory увеличат мощность 6,75-литрового V12 до 610 или 655 л. с. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory варьируется в зависимости от уровня доработки и может колебаться от 600 000 долларов и до миллиона.