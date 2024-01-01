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В Україні помітили Rolls-Royce Cullinan Mansory за мільйон доларів

У Києві сфотографували Rolls-Royce Cullinan в тюнінгу Mansory. Це вже друге подібне авто, помічене в Україні.
Rolls-Royce Cullinan в тюнінгу від Mansory сфотографували в Україні - Auto24

Rolls-Royce Cullinan Mansory

Євген Гудущан
logo11 грудня, 18:45
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Цей Mansory Cullinan Widebody отримав нові бампери, обвіс та розширювачі арок. Ззаду встановили збільшений спойлер, а ще кросовер оснащений 24-дюймовими дисками. Про це пише topgir.com.ua.

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Салон Rolls-Royce Cullinan на фото можна лише трохи розгледіти, але видно, що він обшитий білою шкірою. У Mansory також зазвичай використовують карбон в оздобленні.

Двигун Rolls-Royce Cullinan може залишатися стоковим або ж Mansory збільшать потужність 6,75-літрового V12 до 610 або 655 к. с. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory варіюється залежно від рівня доопрацювання і може коливатися від 600 000 доларів і до мільйона.

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