Борьба с перегруженными грузовиками с помощью системы автофиксации дает свои плоды – автомобилей, нарушающих установленные весовые нормы, стало значительно меньше.

За четыре месяца на украинских дорогах стало в 30 раз меньше весовых нарушений, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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С 1-го октября 2021-го заработала система, которая автоматически начисляет штрафы за нарушение норм габаритно-весового контроля. Система считывает номерной знак, габаритные размеры, массу, количество осей, скорость, температуру воздуха и тому подобное. По результатам обработки этих показателей формируются сообщения об уплате штрафа.

"Система автоматического весового контроля заработала. С тех пор как начали штрафовать, с 1 октября, количество нарушений упало в 30 раз. Сейчас у нас 0,3% нарушений по сравнению с 9%, которые были в апреле" – уверяет Александр Кубраков.

"Штрафы оспаривают, но первые иски мы уже выиграли. Эта практика будет продолжаться. На следующий год обязательно поставим эти системы во все ключевые порты. На конец года будет уже 102 площадки для автоматического весового контроля. Не все еще будут эксплуатироваться, но те, что уже есть, свою функцию прекрасно выполняют", — рассказывает Кубраков.