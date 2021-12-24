Боротьба з перевантаженими вантажівками за допомогою системи автофіксації дає свої плоди – автомобілів що порушують встановлені вагові норми стало значно менше.

За чотири місяці на українських дорогах стало в 30 разів менше вагових порушень, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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З 1-го жовтня 2021-го запрацювала система, що автоматично нараховує штрафи за порушення норм габаритно-вагового контролю. Система зчитує номерний знак, габаритні розміри, масу, кількість осей, швидкість, температуру повітря тощо. За результатами опрацювання цих показників формуються повідомлення про сплату штрафу.

"Система автоматичного вагового контролю запрацювала. Відколи почали штрафувати, з 1 жовтня, кількість порушень впала в 30 разів. Зараз у нас 0,3% порушень в порівнянні з 9%, які були у квітні» - запевняє Олександр Кубраков.

"Штрафи оскаржують, але перші позови ми вже виграли. Ця практика буде продовжуватись. На наступний рік обов'язково поставимо ці системи у всі ключові порти. На кінець року буде вже 102 майданчики для автоматичного вагового контролю. Не всі ще будуть експлуатуватися, але ті, що вже є, свою функцію чудово виконують", — розповідає Кубраков.