В Украине значительно увеличилось количество аварий

В Украине увеличилось количество ДТП. Причина - отсутствие уличного освещения и не работающие светофоры во время регулярных плановых отключений света. В этом году правоохранители уже зафиксировали почти 9 тысяч ДТП. Более тысячи случаев закончилась трагически. Об этом пишет avtomir.ua.

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“Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения в этом случае являются пешеходы, ведь в условиях недостаточной видимости, а особенно, когда пешеходы выбирают темную одежду – такой пешеход почти незаметен”, – говорит первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Решать проблему пытаются на местах. Например, в Луцке на светофоры устанавливают солнечные панели. Благодаря этому регулировочное устройство может работать автономно в светлое время суток. В Киеве же этот вариант отвергают – мол, зимой эффективность панели составляет лишь 15%. И предлагают альтернативу – шкаф резервного питания. Таких по городу установили почти три сотни. И их безусловный плюс - возможность заряжаться тогда, когда электричество есть. Таких шкафов пока мало, ведь всего в столице более 700 светофоров.

Балансодержателем почти всех столичных светофоров является Центр организации дорожного движения. Там говорят – сейчас средства есть еще на 80 шкафов резервного питания. Их в столице планируют установить до конца года. Но проблема не только в деньгах. Объясняют, не везде есть физическая возможность обустроить аккумуляторы рядом со светофором. Для этого некоторые улицы взялись регулировать полицейские.

“По всей стране был определен ряд ключевых перекрестков – это более 300. Например, в городе Киеве – это 55 перекрестков, которые были определены, как критические”, – говорят в патрульной полиции.

На других улицах, которые до сих пор неурегулированные, участников дорожного движения просят соблюдать правила. Водителям следует снижать скорость, учитывать дорожные знаки и следить, включен ли свет фар. Пешеходов призывают включать фонари на телефоне при пересечении проезжей части и добавить к одежде светоотражающие элементы, особенно в темное время суток, или же носить вещи белого и желтого цветов.